Понад 17% українців виступають за силове розв'язання конфлікту на Донбасі

Готовність до компромісів знижується з ростом віддаленості від військових дій

49% українців згодні на певні компроміси заради миру на Донбасі і лише 18% підтримують встановлення миру на сході за «будь-яку ціну». Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують 17,1% населення. Такі результати дослідження, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, готовність до компромісів знижується з ростом віддаленості від військових дій. Готовність йти на будь-які компроміси заради миру висловили 30,5% жителів південних областей, 23% - східних, 25,5% - Донбасу і 8% - західних.

Примітно, що жоден із запропонованих компромісів не був підтриманий більшістю населення України.

Найбільш неприйнятними виявилися пропозиції провести місцеві вибори на умовах, які вимагають бойовики на Донбасі (63% вважають такий компроміс неприйнятним і тільки 12% - прийнятним) і повна амністія всім учасникам бойових дій проти українських військ (58% вважають це неприйнятним і 16% згодні на такий компроміс).

Згода на особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій з Росією не знаходить громадської підтримки: 49% - проти, 20% - за.

Переважно неприйнятними видаються і такі варіанти домовленостей, як формування місцевої поліції, судів і прокуратури в «Л/ДНР» виключно з місцевих представників (55% і 17%), внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови (56% і 24 %), надання та закріплення в Конституції «особливого статусу» окремих територій Донецької і Луганської областей (49% і 28%), а також прийняття закону про нейтральний і позаблоковий статус України (41% називають неприйнятним компромісом, але 33% були б з цим згодні).

Не знаходить підтримки у жодному з регіонів і ідея виборів на окупованій території на умовах т.зв. «ДНР» та «ЛНР». Тих, хто згоден був би з таким компромісом, найменше на заході (5%), у центрі (9%) та на Донбасі (12%) і дещо більше на сході (23%) та півдні (19%).

Категорично проти особливих відносин ОРДЛО з Росією на заході (не підтримують 56%) та у центрі (59%). На сході – 25% «за» них і 35% «проти», на півдні 32% «за» і 35% «проти», а на Донбасі взагалі переважає підтримка цієї пропозиції: 38% «за» і 32% «проти».

Опитування проводилося з 15 по 19 грудня у всіх регіонах України, за винятком Луганської та Донецької областей. Було опитано 2004 особи, похибка не перевищує 2,3%.