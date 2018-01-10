Росіяни вважають Україну своїм головним ворогом після США

На думку соціологів, думку більшості росіян формує телебачення

Дві третини росіян вважають, що сьогодні у Росії є вороги і головні серед них - США, Україна і Європа. Про це свідчать дані опитування, проведеного російським центром соціологічних досліджень «Левада-центр».

На початку грудня 2017 року «Левада-центр» провів опитування росіян про наявність у країни ворогів.

У підсумку 66% респондентів на питання, чи є у сьогоднішньої Росії вороги, відповіли ствердно, 21% заперечує їхню наявність.

Також було питання, кого респонденти вважають ворогом країни (можна було дати кілька варіантів відповіді).

Головними ворогами Росії були названі США (68%), Україна (29%) і Євросоюз (14%). Далі йдуть колишні республіки СРСР (10%), Польща (8%), Німеччина, НАТО і Англія (по 6%), прихильники Ісламської держави (5%). Держави Близького Сходу і «ті, хто сьогодні перебуває при владі/чиновники/уряд/"друзі Путіна», отримали по 4%.

Негативний настрій росіян соціологи «Левада-центру» пов'язують з інформаційним фоном.

«По телевізору весь час говорять про підступні задуми проти нашої країни», – сказав соціолог Денис Волков. На його думку, такі настрої стимулює відкритий конфлікт між Росією і Заходом, виражений у санкціях і контрсанкціях.

«США перебувають в списку головних недругів Росії з кінця 1990-х, а Європа і Україна - після анексії Криму», – додав він.