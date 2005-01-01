Молодь в Україні найбільше боїться корупції та війни, – опитування

Кожен четвертий представник молодого покоління хоче емігрувати з України

Українська молодь найбільше боїться корупції та війни, понад чверть молодих українців бажають емігрувати. Про це йдеться у дослідженні німецького Фонду імені Фрідріха Еберта (Friedrich Ebert) та Центру «Нова Європа» спільно з соціологічною компанією GfK Ukraine, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з дослідженням, серед найбільших страхів української молоді – корупція (37%) та війна у регіоні чи у світі (36%), серйозні проблеми зі здоров’ям (34%) та соціальна несправедливість і безробіття (32%). При цьому 70% молодих людей переконані, що уряд у першу чергу повинен займатися боротьбою зі злочинністю та корупцією.

Відзначається, що доволі суттєва розбіжність у ставленні молоді до різних проблем спостерігається за регіонами України. На півночі критично негативно до хабарництва ставляться понад 50% опитаних, у Києві – таких лише 19%, а на сході України – 15%.

Загалом лише третина молоді вважає, що хабарництво ніколи не можна виправдати.

Українська молодь найбільше не довіряє саме інститутам державної влади – Верховній Раді (1,81 за 5-бальною шкалою довіри), політичним партіям (1,85) та Кабміну (1,87). Водночас найбільше молодь довіряє церкві (2,99), волонтерським рухам (2,98) та армії (2,86).

Також дослідження показало, що нині вплив російського телебачення та інтернет-сайтів на українську молодь мінімальний. 49% опитаних дивляться українське телебачення і тільки 2% – російське.

На сході та півдні України українське телебачення популярне серед 30% і 37% опитаних молодих українців відповідно, тоді як російське – лише серед 4% та 1%.

За даними дослідження, 72% української молоді не має бажання переїхати до іншої держави та залишити Україну на термін більше 6 місяців, водночас кожен четвертий демонструє бажання емігрувати. Найпопулярніші держави, до яких молоді українці хотіли б переїхати: Німеччина (18 %), США (15%) та Польща (12%).

58% опитаних вважають, що майбутнє українського суспільства в цілому виглядає краще, ніж поточна ситуація. 20% переконані, що ситуація залишиться незмінною, і лише 5% очікують погіршення.

Опитування було проведене у липні-серпні 2017 року по всій території України за винятком АР Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Вибірка становить 2000 респондентів у віці 14-29 років та є репрезентативною населенню України цієї вікової групи. Окрім кількісного опитування, було проведено 4 фокус-групи з молоддю 18-29 років у Львові, Одесі, Харкові та Чернігові. Опитування ґрунтується на методології Shell Youth Study, яке проводиться у Німеччині з 1953 року. Аналогічні дослідження також проводилися на Балканах, країнах Південного Кавказу та Центральної Азії.