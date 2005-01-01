80% українців вважають боротьбу з корупцією неуспішною, - опитування

Успішність в боротьбі з корупцією бачать тільки 15% респондентів

Переважна більшість населення України (80%) вважає боротьбу з корупцією в країні неуспішною, причому 46% - повністю провальною. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з оприлюдненими під час прес-конференції результатами дослідження, успішність в боротьбі з корупцією бачать 15% респондентів, причому тільки 2,5% оцінюють цю боротьбу як повністю успішну. При цьому 43% опитаних соціологами українців не бачать ніякої інстанції, яка активно боролася б з корупцією в Україні. Решта населення активних борців з корупцією бачить в ЗМІ, журналістів (26%), Національному антикорупційному бюро (24%), антикорупційних громадських організаціях (21%), самому населенні (12%), країнах Заходу (11%).

Серед державних інститутів, призначених боротися з корупцією, відносно краще за інших, на думку респондентів, виглядають лише Спеціалізована антикорупційна прокуратура (10%) і Національне агентство запобігання корупції (9%). Зовсім же не бачать як «борців з корупцією» такі державні інститути, як Генеральна прокуратура (5%), СБУ (6%), поліція (3%), суди (2%), президент (3%), уряд, міністерства (2%), Верховна Рада (1%), влада на місцях (2%).

У питанні формування антикорупційного суду українці готові довіритися двом інстанціям - представникам антикорупційних громадських організацій (42%) і експертам із західних країн (41%). Значно менше готові доручити цю справу депутатам Верховної Ради (10%), суддям від органів судового самоврядування (10%), представникам президента (6%).

Крім цього, більше половини опитаних українців (54%) вважає, що в країні слід законодавчо дозволити для боротьби з корупцією серед посадовців використання методу провокації хабара, а не згодні з цим 26% респондентів.

Коментуючи результати соцдослідження, директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк наголосив, що корупція - це різновид злочинності, а «щоб її подолати, її потрібно долати». «Для цього існує 5 елементів, які повинні застосовуватися одночасно. Перший елемент - це зовнішня свобода, тобто тиск на державні відповідні органи з боку населення, громадськості. Друге - це внутрішня свобода - держава сама має хотіти стати «чистою». Третій пункт - правило «Заборони та обмеження»: цей елемент у нас, напевно, найкращий... Четвертий - кошти, які слід застосовувати, щоб всі дотримувалися цих правил (декларування, моніторинг). Найгірше з п'ятим елементом, тобто невідворотність відповідальності», - висловив переконання він.

Загальнонаціональне дослідження проведене фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 15 до 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2004 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснювалося в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів в Україні.

До слова, попереднє опитування, яке «Демократичні ініціативи» проводили у жовтні 2017 року засвідчило, що 60,2% українців вважають боротьбу з корупцією в Україні повністю провальною. Також повідомлялося, що третина українців знаходять виправдання корупції для вирішення особистих справ.