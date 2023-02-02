Делініатори встановили на ділянці 50 м

На під’їзді до головного залізничного вокзалу Львова на вул. Чернівецькій встановили делініатори, щоб унеможливити паркування приватного транспорту на проїзній частині. Довжина ділянки з розподільчими стовпчиками – орієнтовно 50 м. Про це 2 лютого повідомили у Львівській міській раді.

Попри те, що на вул. Чернівецькій, що веде до головного входу вокзалу, встановлені відповідні дорожні знаки, водії автівок постійно паркуються в правій смузі і створюють перешкоди для громадського транспорту.

Керівник управління вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка повідомив, що наразі обмежувачі тимчасові. Поки що обмежувачі встановили на два місяці. Але якщо вони допоможуть відівчити водіїв від паркування на цій локації, то їх встановлять на постійній основі.

«Проблема в тому, що і таксисти, і ті, хто очікує пасажирів з поїзда, паркуються на тривалий час в смузі руху, затримуючи інших водіїв. Делініатори унеможливлюють таке паркування, оскільки більше немає можливості об’їхати припарковані авто іншою смугою. Таким чином ми стимулюємо водіїв не зупинятися в місці, де це й так заборонено правилами дорожнього руху. Натомість вони можуть користуватися створеними на пл. Двірцевій місцями посадки-висадки пасажирів та автостоянкою», – пояснив Павло Сирватка.

Через два місяці фахівці проаналізують ефективність делініаторів і вирішать, чи встановлювати їх на постійно.