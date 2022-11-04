Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні

Ввечері четверга, 3 листопада, поблизу Золочева автомобіль збив 47-річного велосипедиста, якого з травмами доставили у лікарню. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталася 3 листопада близько 17:45 поблизу Золочева. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Богдан-211010», 25-річний житель Бродів, здійснив наїзд на велосипедиста, 47-річного мешканця одного з сіл Золочівського району.

Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.