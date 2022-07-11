Бійці Нацгвардії знищили групи спостереження окупантів на Донеччині
Спецпризначенці Національної гвардії знищили передові групи спостереження російських окупантів на Донеччині. Про це повідомила прес-служба Нацгвардії у Twitter.
Як зазначили у відомстві, окупанти, окрім військової техніки, використовували цивільні автомобілі та маскування. Проте гвардійці виявили їх ще на шляху просування. Вони дочекалися зручного моменту для того, щоб завдати по ворогу точкові удари з артилерії та скинути з дронів ВОГи.
Спецпризначенці Національної гвардії знищили передові групи спостереження росіян на Донеччині.— НГУ (@ng_ukraine) July 11, 2022
Окупанти, окрім військової техніки, використовували цивільні автомобілі та маскування. Проте гвардійці виявили їх ще на шляху просування ️ pic.twitter.com/4ZUhn5BQfl
Нагадаємо, що напередодні ввечері оперативне командування «Південь» повідомило, що підтверджені втрати російських окупантів на півдні України 10 липня становили 15 військових та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка.