Окупанти використовували цивільні автомобілі для маскування

Спецпризначенці Національної гвардії знищили передові групи спостереження російських окупантів на Донеччині. Про це повідомила прес-служба Нацгвардії у Twitter.

Як зазначили у відомстві, окупанти, окрім військової техніки, використовували цивільні автомобілі та маскування. Проте гвардійці виявили їх ще на шляху просування. Вони дочекалися зручного моменту для того, щоб завдати по ворогу точкові удари з артилерії та скинути з дронів ВОГи.

Спецпризначенці Національної гвардії знищили передові групи спостереження росіян на Донеччині.



Окупанти, окрім військової техніки, використовували цивільні автомобілі та маскування. Проте гвардійці виявили їх ще на шляху просування ️ pic.twitter.com/4ZUhn5BQfl — НГУ (@ng_ukraine) July 11, 2022

Нагадаємо, що напередодні ввечері оперативне командування «Південь» повідомило, що підтверджені втрати російських окупантів на півдні України 10 липня становили 15 військових та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка.