У разі потреби, графіки обмеження потужностей вводитимуть рівномірно

У четвер, 18 квітня, у Львові та області до промислових споживачів можуть застосувати графіки обмеження потужності. Про це повідомляє «Львівобленерго».

Обмеження енергопостачання можуть застосувати з 8:00 до 22:00. Графіки будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств в всіх регіонах України. Обсяг обмежень – незначний. Обмеження не будуть застосовані для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

«Необхідність обмеження енергопостачання – наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності», – пояснюють в НЕК «Укренерго», що і застосовуватиме графіки.

Додамо, що 18 квітня на Львівщині похолодає до 10-12 градусів вище нуля. Можливий дощ.

«Львівобленерго» також закликає і бізнес, і побутових споживачів ощадливо використовувати електроенергію щодня і не перевантажувати мережу упродовж дня до 22:00.