Бізнесмен-утікач з РФ розповів про підготовку держперевороту в Україні

Олексій Душутін втратив бізнес через рейдерів з Міноборони Росії

Колишній російський бізнесмен Олексій Душутін (раніше в ЗМІ фігурувало помилкове його прізвище – Дашутін), який, за його твердженням, втратив бізнес за участі рейдерів та Міноборони Росії, дав інтерв’ю Радіо Свобода. Він став відомим в Україні після того, як викрив зв’язок із російськими спецслужбами українського бізнесмена Тимофія Нагорного та ще двох людей.

Останнім часом Душутін живе в Канаді та організовує поїздки туди європейських артистів і спортсменів. Саме про це він хотів поговорити у Києві з колишнім чоловіком гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофієм Нагорним. Але той, за словами Душутіна, запропонував йому співпрацю з ФСБ та «допомогу за гроші».

Звернення Олексія Душутіна до Служби безпеки України стало початком резонансної «шпигунської» справи. Однак колишній російський бізнесмен, який провів шість років у московській в’язниці та психлікарні після того, як спробував викривати корупцію у будівельному секторі, тепер боїться за своє життя.

Душутін випадково дізнався про частину значної агентурної мережі, яка, за його словами, готує проросійський переворот та криваві заворушення в Україні, про що він заявив в інтерв’ю. Однак, каже він, українські правоохоронці не поспішають ані з нейтралізацією цього, ані з захистом таких свідків, як він. «Ваші правоохоронці затримали трьох людей, дали брифінг, і втішилися цьому», – сказав бізнесмен-утікач.

Подробиці – у відео.

Як повідомляв ZAXID.NET, про затримання Тимофія Нагорного за підозрою в державній зраді стало відомо 8 жовтня. Бізнесмена затримали і арештували за фактом спілкування з російським бізнесменом Олексієм Душутіним. Нібито зафіксовано розмову, в якій поставлені під сумнів національні інтереси України. Зазначимо, що спершу в повідомленнях наводилося прізвище Олексія Дашутіна, однак це зовсім інша людина.

Згодом Служба безпеки України повідомила, що Нагорний мав створити політичну силу, яка б відстоювала, зокрема, позаблоковий статус України. За версією СБУ, Нагорного завербували російські силовики після затримання на «марші миру» у Москві. З російськими спецслужбами Нагорний, за його ж словами, спілкується з 2013 року.

22 жовтня суд арештував Нагорного без права застави.