Днями львівський військовослужбовець та активіст праворадикальних організацій Антон Петрівський опублікував допис, у якому звинуватив власницю відомої львівської мережі кавʼярень Black Honey Оксану Вітинську у рейдерстві бізнесу військовослужбовця Луки Карпʼюка, який за франшизою керував двома кавʼярнями.

Через порушення умов договору Оксана Вітинська наполягла на розірванні франшизи та просить Луку Карпʼюка сплатити відтерміновані роялті за користування брендом та штраф. Натомість колишній франчайзі Black Honey каже, що власники мережі чинять на нього тиск, аби встановити контроль над флагманською кавʼярнею мережі на вул. Галицькій у центрі Львова.

ZAXID.NET зʼясував, в чому суть конфлікту.

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Бренд із майже 10-річним досвідом

Мережу кавʼярень Black Honey у 2016 році заснувало подружжя Оксана та Назар Вітинські. Перша кавʼярня запрацювала на розі вул. Дорошенка – Наливайка у Львові, а перед початком повномасштабного вторгнення мережа налічувала сім кавʼярень у Львові, Києві, Хмельницькому та Запоріжжі, а також мала власну палярню кави та кондитерський цех.

За словами Оксани Вітинської, перший заклад відкрили за підтримки інвестора, а згодом подружжя викупило його частку та сконцентрувало у своїх руках весь бізнес. Однак мережа працювала й як франшиза. Її запуск для франчайзі коштував в 10% від вартості інвестицій та площі приміщення. Раніше також компанія брала з франчайзі 3% роялті від виручки щомісяця, але під час карантину цю практику припинили, а з січня 2022 сплату відтермінували.

Зараз мережа налічує 9 кавʼярень у Львові, оригінальні працюють на вул. Шота Руставелі, у провулку Крива Липа та при фотостудії Raw на Персенківці. Решта – працюють за франшизою. Тобто, використовують торгову марку Black Honey та технологічні карти приготування напоїв та їжі.

Так донедавна працювали й кавʼярні на пл. Галицькій та вул. Стрийській, 45. Франчайзі цих закладів був львівський підприємець Лука Карпюк. Кавʼярня на пл. Галицькій була відкрита у 2018 року іншим франчазі, однак у 2021 році він виїхав за кордон і заклад перевідкрили під керівництвом Луки Карпюка. Кавʼярня на вул. Стрийській, 45, у торговому центрі ЛАЗ, запрацювала у грудні 2022 року.

Рейдерство чи порушення договору?

Конфлікт між власниками мережі та Лукою Карпюком став публічним у грудні 2024 року. Тоді франчайзі опублікував допис, у якому повідомив, що дві його кавʼярні припиняють існування та заявив про тиск із боку Оксани Вітинської.

«Мій бізнес пережив ковід, повномасштабне вторгнення, блекаути, хуліганський напад і трощу і навіть мій відхід від управління після підписання контракту і початку служби у Збройних силах. Але не пережив, а точніше не стерпів зради мого найближчого бізнес-оточення, людей, які ще вчора були мені партнерами і друзями», – йшлося у його дописі від 13 грудня.

За словами Луки Карпюка, у листопаді він отримав лист від власників мережі про порушення з його боку та необхідність сплатити 200 тис. грн штрафу. Про які саме порушення йшлося – він не повідомив, однак стверджував, що єдиною метою цього листа було встановлення контролю над флагманською кавʼярнею мережі на вул. Галицькій.

Із його допису стає зрозуміло, що після того, як у липні 2024 року він мобілізувався в 3-тю ОШБр, тобто, за пів року до інциденту, він передав управління кавʼярнею іншим людям, що стало однією з претензій, що стосуються порушення умов договору.

У відповідь на ці звинувачення мережа кавʼярень повідомила, що припиняє співпрацю з локаціями на вул. Галицькій та Стрийській, а Оксана Вітинська зазначила, що Лука Карпюк неодноразово порушував умови договору франшизи. Серед іншого власниця повідомила, що у 2024 році Лука Карпюк як ФОП не здійснював діяльність, натомість передав управління трьом людям, які не мали права використовувати торгову марку Black Honey. Крім цього, вона стверджувала, що колишній партнер не сплатив роялті, яке було не скасоване, а відтерміноване, а також відкрив конкурентний бізнес.

Під конкурентним бізнесом Оксана Вітинська має на увазі кавʼярню «Рій», що запрацювала у жовтні 2024 року у новому інформаційно-освітньому центрі в Шевченківському Гаю. Кавʼярня позиціонувала себе як новий проєкт від засновників Black Honey, хоча фактично не мала до мережі жодного стосунку. Зокрема, у кавєярні були інформаційні стенди, на яких було вказано, що «Рій» – це проєкт команди Black Honey.

На своїй сторінці у Instagram Лука Карпюк також повідомляв, що це його новий проєкт і зазначав, що мережа Black Honey надає «Рій» випічку та десерти. Однак звинувачення про запуск конкурентного бізнесу він не коментував, але зазначив, що власниця Black Honey знала про його новий бізнес, адже надавала свою продукцію для реалізації в кафе «Рій». На запитання ZAXID.NET про те, чи знала власниця бізнесу про цей проєкт, Оксана Вітинська наполгла, що договір франшизи таку діяльність забороняє.

Вже у лютому Лука Карпюк звинуватив Оксану Вітинську в юридичному тиску та візити з поліцією до команди. За його словами, він отримав усну згоду від власниці мережі про те, що роялті сплачувати не потрібно, а також повідомив, що від нього вимагають сплатити 200 тис. грн штрафу за порушення умов договору.

«Партнери змінювались, але бренд там був завжди»

Нових обертів скандал довкола Black Honey набрав 17 березня, коли Антон Петрівський опублікував допис із звинуваченням Оксани Вітинської у рейдерстві бізнесу військовослужбовця. Станом на зараз цей допис має майже 5 тисяч поширень, а у коментарях користувачі переважно звинувачують власницю бізнесу в досить однозначній позиції – спробі відібрати бізнес франчайзі.

За його словами, представники ветеранського середовища зустрілись з Оксаною Вітинською, «аби донести, що це не правильно “кошмарити” воїна і його бізнес поки він на війні». Антон Петрівський стверджує, що підприємиця погодилась “замиритись з ним в особистому порядку”», але пізніше нібито повідомила, що збирається подавати до суду.

Однак Оксана Вітинська в коментарі ZAXID.NET розповіла протилежне. За її словами, на зустрічі з ветеранами вона запропонувала перевести всю суперечку в офіційне листування та залучити медіатора.

За версією підприємиці, проблеми у співпраці з Лукою Карпюком почались іще на початку 2024 року, на той час він іще не служив у ЗСУ. Серед її основних претензій – несплата роялті, яке було не скасоване, а відтверміноване, управління кавʼярнею третіми особами, що порушує умови договору про таємницю приготування напоїв, та відкриття суміжного бізнесу, заборона на який була зазначена в договорі франшизи.

«Кавʼярня на Галицькій – завжди була Black Honey і люди її саме такою і памʼятають. Партнери змінювались, але бренд там був із 2018 року. У 2021 році партнери вирішили виїхати за кордон, ми домовились, що я викуплю обладнання. Тоді я знайшла нового партнера – Луку Карпюка, який у мене це обладнання перекупив. Це приміщення ми також орендуємо, але договір підписаний на франчайзі», – розповіла ZAXID.NET Оксана Вітинська.

Вона стверджує, що відтвермінування сплати роялті не передбачало його несплати, що також зазначено у договорі франшизи, укладеному у 2021 році. Суму боргу та період, за який він виник, вона не назвала.

«Ці порушення не є випадковими, вони тривають уже певний час. Є з 2021 року зафіксовані порушення – це систематичне невиконання стандартів, систематичне ухилення від корпоративного документообігу, порушення правил неконкуренції. Це вагомі правила, які діють не лише у наших договорах. Це загальносвітова практика – коли людина заходить у франшизу, вона не має права відкривати конкурентний бізнес», – наполягає Оксана Вітинська.

Підприємиця додала, що Лука Карпюк не надав договорів співпраці про те, хто замість нього вів діяльність у кавʼярнях на вул. Галицькій та Стрийській. Відповідно, власниця мережі не отримала й документів про доручення і нерозголошення конфіденційної інформації.

Оксана Вітинська сподівається, що господарську суперечку вдасться вирішити без суду, хоча паралельно команда збирає докази порушень зі сторони франчайзі.

Своєю чергою, Лука Карпюк продовжує вести бізнес у кавʼярнях на вул. Галицькій та Стрийській під іншим брендом. 19 січня у цих приміщеннях колишня команда Black Honey відкрила кафе Brewggen. У лютому як соціальний бізнес кавʼярню Brewggen відкрили у реабілітаційному центрі Unbroken.

Також із 2017 року разом із мешканцем Радехова Романом Боруцьким та директоркою Львівського обласного клінічного перинатального центру Марією Малачинською він володіє ТзОВ «Лемберг Крафтфудс».

ZAXID.NET двічі звертався за коментарем до Луки Карпюказ проханням прокоментувати ситуацію, що склалася з його колишньою бізнес-партнеркою, однак на момент публікації відповіді не отримав.