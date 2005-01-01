Благодійники оновили відділення гематології «Чорнобильської лікарні»

За тиждень у Львові проти кору вакцинували майже три тисячі дітей

Онкохворим діткам цілої Львівської області зробили подарунок. Благодійники оновили частину гематологічного відділення Чорнобильської лікарні.

Це і для одинадцятирічної Вікторії. У неї ‒ гостра лімфобластна лейкемія. Дівчинка пережила шість блоків хімії.

«Я, як перший раз приїхала в лікарню, дуже переживала. Я не знала, що це таке. Мене зразу привели сюди ставити катетер ‒ я теж не знала що це. І дуже боліло, бо я того всього дуже боюся.. Боялася. Вже ні», ‒ розповіла пацієнтка лікарні Вікторія Марцінковська.

«Я не знала що далі, як завтра? Чи воно взагалі буде чи не буде? І так, з Божою допомогою, ми вже рік часу тут є. Пройшли великий курс лікування, дуже важкого. І ще залишився нам рік, рік на таблетках», ‒ додала мама Вікторії Олена Клюєва.

Хвороба важка. Та, ймовірно, серед світлих стін і веселих малюнків, оздоровлення прийде швидше. Навіть їсти тут буде смачніше, бо дітям оновили їдальню.

На оновлення відділення рік часу ‒ велопробігами та ярмарками ‒ збирав кошти благодійний фонд «Запорука». Це мільйон гривень. Тож тепер тут 16 палат нові-новісінькі. А мити можна буде не лише підлогу, а й стіни.

«Ми оновили все, починаючи від стелі, сучасні лайтсвітильники. Дуже сучасна підлога, це промисловий лінолеум. Тут раніше був паркет зі щілинами, де накопичувався багаторічний бруд. А художники зробили такий художній розпис на стінах і є елементи, що світитимуться вночі», ‒ провела екскурсію палатами директор львівського благодійного фонду «Запорука» Ярина Хомцій.

«В мого брата, який також долучився до ремонту цих приміщень, син лежав тиждень часу в цьому відділенні. Це була підозра на лейкемію. Але все добре, дякувати Богу. Тоді ми подивилися на це все, як воно було в лікарні, як є і як може бути.. Тож цей наш випадок також, мабуть, спонукав нас до якихось певних дій», ‒ пояснив благодійник Володимир Янчинський.

Думали, ремонт триватиме вісім тижнів, та затягнулося на 4 місяці. Адже поміняли тут навіть всю електропроводку. Тож дітки в цей час тіснилися по двійко у старих палатах, прийняли декого і в відділенні педіатрії. Всі достойно перейшли ці випробування, адже ремонту у відділенні не робили чверть століття. Далі фонд збиратиме кошти на його іншу частину.

«Може, ті нові, кольорові стіни будуть лікувальними. І точно додадуть настрою дітям і їхнім батькам. Додадуть оптимізму і сил боротися з хворобами!», ‒ підсумувала завідувачка відділення гематології Ірина Цимбалюк-Волошин.