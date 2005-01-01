У Львові відкрили перше міське офтальмологічне відділення для дітей

Здоров'я – понад усе. У міській дитячій клінічній лікарні на вул. Орлика відкрили офтальмологічне відділення. Там відтепер діагностуватимуть та лікуватимуть вади зору у маленьких львів'ян. Медики запевняють: це – перше міське дитяче офтальмологічне відділення. Цього року тут сподіваються вилікувати близько півтисячі дітей. Всього відділення має 15 місць, і вже почало приймати наймолодших пацієнтів.

П'ятирічний Женя чемно сидить коло синоптофора – апарату для діагностики та корекції зору. Хлопчик – один із перших пацієнтів нового офтальмологічного відділення міської дитячої лікарні.

«Дуже хороше ставлення, дуже хороший персонал, молоді медсестри, які уважно до дитини ставляться», – розповіла пані Зоряна, мама Жені.

За два тижні роботи лікарі хваляться першими результатами. Всього тут – 15 ліжкомісць. Зараз у відділенні лікують тринадцятьох дітлахів. Утім медики сподіваються за рік приймати до півтисячі маленьких пацієнтів.

«За цей час ми вже провели три операції», – розповіла Соломія Лужна, завідувачка офтальмологічного відділення.

Появу першого дитячого офтальмологічного відділення у місті медики вважають дуже важливою подією. Адже тут проводитимуть ранню діагностику та лікуватимуть патологію зору в новонароджених та недоношених немовлят. За рік таких дітей у лікарні – понад 800.

«Наявність цього відділення ще важлива і тим, що тут вже четвертий рік є відділення хірургії, куди надходять діти з важкими черепно-мозковими травмами, в тому числі з травмами орбіти й ока. Нам завжди треба було кликати зі сторони спеціалістів, а тепер у нас є свої спеціалісти, які можуть тут же проконсультувати і надати допомогу», – пояснив Володимир Зуб, начальник міського управління охорони здоров'я.

До облаштування відділення долучилися й меценати.

«Для цього відділення ми з бюджету виділили понад 1,5 млн грн. Коштами ще благодійники допомогли, щоби зробити ремонт. У принципі, я задоволений роботою. Достатньо скромно, достатньо якісно зроблено. Хороший, якісний персонал і діти, мені здається, задоволені», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Тож тепер у міській дитячій лікарні маленькі пацієнти зможуть отримати повний комплекс стаціонарної медичної допомоги.