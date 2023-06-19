Червоні клени висадили на площі Галицькій

На площі Галицькій у центрі Львова висадили 6 кленів-рубрумів. Ці дерева заспонсорували благодійники, вони створюватимуть додатковий затінок у спеку.

«Підібрали ми саме ці дерева, бо вони середньої величини, виростають заввишки 15-18 метрів і зможуть достатньо затінити площу під час спеки. Влітку листя цих кленів зелене, а восени стане яскраво-червоним», – повідомило міське управління екології.

Ідея висадити дерева виникла спонтанно, під час впорядкування площі Галицької. Клен-рубрум (клен червоний) дуже витривалий для міських умов.

«Ми прагнули зробити цю площу більш доступною та інклюзивною. Тут до цього була плитка така дуже груба, колота. Частину її замінили десь рік тому, але залишався простір, який був не доступний ані для самокатів, ані для візків, ані навіть для людей, які хочуть йти пішки на високих підборах. Ми запропонували замінити цю плитку, щоби покращити доступність цієї площі, ну, і звичайно, хотіли більше затінити, бо розуміли, що тут влітку спекотно і бракує тіні», – пояснюють в управлінні архітектури та урбаністики.

фото Романа Балука

Дерева висадили спонсори. Заступниця начальника управління екології та природних ресурсів Оксана Луцко розповіла, що одне дерево висадили працівники управління архітектури Львівської міської ради, друге – представник компанії Casablanсa. Ще чотири дерева заспонсорувало Львівське об’єднання ріелторів, яке садить дерева спільно з колегами з інших міст – Ірпеня та Херсона, які переїхали до Львова через війну.

«Ми приїхали до Львова на початку війни, дуже багато волонтерили. І згодом ми настільки прижились у Львові, що, як бачите, пускаємо коріння, вирішили подарувати цьому місту і посадити дерево. Раніше ми сюди приїжджали лише на відпочинок, а тепер розуміємо, що ми тут назавжди і хочемо якось віддячити цьому місту за те, що воно так гостинно нас прийняло», – каже керівниця агентства нерухомості з Ірпеня Анна Савіна.

У лунках біля дерев планують висадити різноманітні кущі та трави.