Участь в ході взяли близько тисячі людей

У неділю, 23 травня, вулицями Львова пройшла урочиста хода учасників АТО/ООС, представників ветеранських, волонтерських та патріотичних організацій. Участь в заході взяли понад тисячу людей.

Учасники пройшли від пам’ятника Степану Бандері до пам’ятника Тарасу Шевченку. Хода розпочалась приблизно о 14:00. Опісля на проспекті Свободи відбулись урочистості. Зокрема, тут виступив оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Фото Львівської міськради

З нагоди свята Героїв, у с. Зашків Львівської міської громади вшанували пам’ять полковника Євгена Коновальця, а на Личаківському кладовищі у Львові – усіх борців за незалежність України. Також відбувся урочистий церемоніал підняття державного прапора України над меморіалом Героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, що щороку в четверту неділю травня в Україні вшановують усіх Героїв, які упродовж століть боролись за незалежну й демократичну державу, та сучасних Героїв, які зараз відстоюють територіальну цілісність України. Це день, коли згадують всіх українських воїнів, які є символом мужності та відваги.