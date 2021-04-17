Дорожній знак вказує, за скільки кілометрів триває війна

На центральній алеї Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького у Львові 17 квітня встановили дорожній знак, який показує, за скільки кілометрів триває українсько-російська війна. Він символізує бої за Дебальцеве у січні-лютому 2015 року та Світлодарську дугу, на яку відійшли сили Ато після Дебальцевого.

Знак розмістили поблизу копій вежі Донецького аеропорту та збитого літака над Луганськом, пише «UA: Львів». На захід прийшли вдови бійців, які загинули біля Дебальцевого, та друзі Василя Сліпака.

«Ми вирішили не відтворювати повністю знак, який стоїть, він дуже відомий, прострілений, страшний знак, біля якого всі фотографувалися, хто був у тих околицях. Ми вказали відстань від вулиці Болгарської, 4, від Парку культури, де всі збираються, до тих місць гарячих точок, які боронять наші хлопці та дівчата», – каже авторка проекту, журналістка та волонтерка Ірина Вовк.

Фото Мар'яни Попович

Під час церемонії відкриття знаку вшанували пам’ять військових, які не повернулися з цих боїв. Також Ірина Вовк презентувала свою книгу про Василя Сліпака – відомого оперного співака, який у кінці червня 2016 року загинув у бою в селищі Луганському біля Світлодарська.

Бої за Дебальцеве і навколишні населені пункти тривають із літа 2014 року. Після відступу українських військових на Світлодарську дугу у лютому 2015 року місто перебуває під контролем бойовиків. За даними Міноборони, у період з 15 січня до 18 лютого 2015 року у боях у районі Дебальцевого загинули 110 бійців, 270 отримали поранення, 18 зникли безвісти, семеро потрапили у полон.