Участь у цьогорічних змаганнях беруть близько тисячі велосипедистів

У суботу, 12 червня, у Львові відбувається щорічний веломарафон «Львівська Сотка-2021». Цього року на змагання зареєструвалося близько тисячі учасників.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, наймасовіші велозмагання на Західній Україні зібрали тисячу учасників з різних куточків України та з-за кордону. Учасники веломарафону мають подолати 100 км за 10 годин. До участі у марафоні допустили учасників на різноманітних велосипедах: шосейних, гірських, міських, гібридах, трекових та інших.

Усіх учасників, які вклались у ліміт, на фініші нагороджують заохочувальними призами. Крім того, призами нагороджують трійку тих, хто першими проходить всю дистанцію, та тих, хто першими проходить проміжний «гірський» фініш. Нагородження відбувається окремо в чоловічій та жіночій категоріях.

«Ми раді вітати всіх у Львові. Велосотка – найкрутіша у Львові. Бажаю усім здоров'я, перемоги, всім бажаю фінішувати з найкращим результатом», – сказав під час старту веломарафону на площі Ринок міський голова Львова Андрій Садовий.

Маршрут заїзду пролягає через центральну частину Львова, вул. Листопадового Чину, Митрополита Андрея, Героїв УПА та Кульпарківську. Далі велосипедисти рушать на траси Львівської області та фінішують у Брюховичах.

Через велозмагання у Львова ситуативно перекривали рух, а рух автомобілів на вул. Незалежності України та Курортній у Брюховичах буде закритий з 10:00 до 18:30.

Зазначимо, що вперше змагання відбулись у 2010 році. Тоді участь взяли лише 35 велосипедистів. Із 2018 року змагання відбуваються двічі на рік за різними маршрутами. Окрім марафону «Львівська сотка. Весна» проводять також ще один – «Львівська сотка. Осінь». Організатором веломарафону є ГО Lviv Bicycle Club.