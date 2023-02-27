Чоловік у суді свою вину визнав, розкаявся і просив розстрочити штраф

Мешканця Чернівців оштрафували на 17 тис. грн за образи працівників військкомату. За даними слідства, Дмитро Каланча, який активно веде сторінки у соцмережах та постійно постить відео про роздачу повісток, влітку 2022 року висловлювався нецензурною лайкою на адресу військових, а пізніше опублікував відео з образливими висловлюваннями у своїх соцмережах. У суді чоловік свою вину визнав та просив розподілити штраф на кілька щомісячних платежів.

Як зазначається у вироку Кіцманського районного суду, інцидент стався у серпні 2022 року, біля продуктового магазину в селі Чортория Вижницького району. Двоє військових у той час роздавали повістки військовозобов’язаним чоловікам. Дмитро Каланча підійшов до військових та почав себе агресивно поводити, висловлювався у їх сторону образливими та принизливими висловлюваннями, використовуючи слова «ти клоун, і вся твоя контора клоунська, і твій начальник алкоголік, кончений причом сепар» та знімав усе на телефон.

Через кілька днів після інциденту Дмитро Каланча опублікував зняте відео на своїх сторінках у Facebook, YouTube, Telegram. У змісті відео були, зокрема, такі висловлювання: «Вообще які у вас полномочія є? Чого ви тікаєте, альо, клоуни? Стояночка. Чого ви тікаєте, клоунада галіма? Овци тупорилі! Оце дибільйо працює у військкоматі, кончелиги ці. О, ще машину переверни дибіла кусок, тікають даже двері не позакривали, канчіти, кобили кончені», – каже на відео Дмитро Каланча. За висновком лінгвістичної експертизи, відео містить «брутальну, принизливу, непристойну форму на адресу військовослужбовців».

24 серпня чоловік поширив ще кілька провокативних відео на своїх сторінках у соцмережах з образами на адресу військових та оприлюднив допис під назвою «Клоуни з Кіцманського ТЦК. Колишній військкомат. Чернівецька область», а також поширив аналогічні дописи у популярних місцевих групах.

Під час суду Дмитро Каланча свою вину визнав, розкаявся, просив затвердити угоду про визнання винуватості розстрочити виплату штрафу на 3 місяці. Відтак суддя Старокостянтинівського райсуду Василь Скорейко визнав Дмитра Каланчу винним за ч. 2 ст. 435-1 ККУ (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) та зобов’язав сплатити 17 тис. грн штрафу з розстрочкою на три місяці. Крім того, обвинувачений має сплатити 19,5 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.