Мешканка Долини відсудила у колишнього чоловіка 10 тис. грн за наклеп і образливі дописи, які той почав писати у Facebook після розлучення. Суд зобов'язав прикарпатця спростувати слова про те, що його колишня «розбиває сім'ї» і «не та, ким себе видає», а також опублікувати на своїй сторінці рішення суду та вибачення.

Як зазначається у постанові Долинського райсуду, Оксана Т. пробула у шлюбі з Ігорем М. близько року і розвелася у жовтні 2022 року. Причиною розлучення жінка називала те, що вони з чоловіком мають кардинально різні погляди на життя і на сім’ю. Образливі публікації про дружину Ігор М. почав поширювати ще до офіційного розлучення – влітку 2022 року. Оксана Т. пояснила, що це почалося після того, як вона повідомила чоловікові про свій намір піти від нього. «Після цього чоловік почав її ображати, шантажувати, схиляти до самогубства, бажати смерті та вимагати гроші. Вона систематично отримує від відповідача SMS-повідомлення з погрозами. За захистом від домашнього насильства вона звернулася до поліції та просила притягнути відповідача до адміністративної відповідальності й застосувати до нього терміновий заборонний припис. Однак їй відмовили у цьому, оскільки відповідач був за кордоном», – наводять у рішенні суду покази потерпілої.

Жінка також повідомила, що через спричинений колишнім стрес її двічі госпіталізували, призначали заспокійливі, лікували від гіпертонії. Суд погодився з аргументами позивачки, що дописи Ігоря М. справді порушують права потерпілої.

Відтак суддя Долинського райсуду Іван Лицур визнав пости Ігоря М. такими, порушують честь і гідність людини, і зобов'язав виплатити колишній дружині 10 тис. грн моральної шкоди. Окрім цього його зобов'язали опублікувати у Facebook спростування своїх дописів про Оксану Т і додати рішення суду.