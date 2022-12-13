Буковинський суд закрив справу щодо мешканця села Чагор під Чернівцями, якого звинувачували у домашньому насильстві стосовно колишньої дружини. У суді буковинець пояснив, що дійсно мав конфлікт із жінкою, але сварився на неї за публікації відео у TikTok, бо вважає, що це негативно впливає на дітей. Суд не знайшов підтверджень вчинення насильства та виправдав чоловіка.

Як зазначається у постанові Глибоцького райсуду, йдеться про інцидент, який стався ввечері 13 листопада 2022 року. Мешканця села Чагор Чернівецького району Сергія Ф. звинувачували у вчиненні домашнього психологічного насильства стосовно колишньої дружини. Потерпіла стверджувала, що чоловік під час сварки ображав її, принижував, висловлювався нецензурними словами та завдав шкоди її психічному здоров’ю.

У суді обвинувачений свою вину не визнав, розповів, що після розлучення він продовжує допомагати і дружині, і дітям, а конфлікт, про який йдеться у протоколі про домашнє насильство, дійсно був, проте причиною для сварки став TikTok.

«Сергій Ф. пояснив, що у зазначений у протоколі час між ним та колишньою дружиною дійсно виник конфлікт. Причиною якого було те, що вона розповсюджує через TikTok відеоролики різного характеру, що негативно впливає на їхніх дітей», – йдеться у постанові.

Суддя Глибоцького райсуду Юлія Маковійчук дослідила матеріали справи та зробила висновок, що доказів вчинення домашнього насильства та завдання психологічної шкоди дружині немає. Справу закрили через відсутність у діях чоловіка складу адміністративного правопорушення. Разом із тим постанова ще може бути оскаржена в апеляційному суді.