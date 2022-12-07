Комунальне підприємство «Хмельницький водоканал» оголосив про роботу таємного покупця. Відповідну вакансію водоканал опублікував на платформі з пошуку працівників. Для роботи працівнику потрібен мобільний телефон із функцією запису дзвінка, доступ до інтернету для заповнення анкети. Таємний покупець повинен телефонувати у водоканал під виглядом клієнта та спілкуватися із працівниками за сценарієм.

Про вакансію повідомила прес-служба «Хмельницького водоканалу» в Telegram у середу, 7 грудня. «Водоканал повинен бути сучасною компанією, котра йде споживачам назустріч, вміє чути, та професійно будувати будь-який діалог. Робота таємного покупця дуже схожа на роботу шпигуна, адже потрібно звернутися до водоканалу під виглядом звичайного споживача зі своєю проблемою, при цьому уважно оцінити дзвінок. Процес перевірки чітко регламентується і оцінюється відповідно до заданих критеріїв», – зазначили у водоканалі.

В описі вакансії зазначається, що це – дистанційна робота з неповною зайнятістю та вільним графіком. Для роботи таємним покупцем у «Хмельницькому водоканалі» кандидату потрібен мобільний телефон із функцією запису дзвінка, доступ до інтернету для заповнення анкет.

«Обов’язки – здійснення телефонних дзвінків під виглядом звичайного клієнта (абонента) за певним сценарієм та легендою, запис дзвінка, заповнення відповідної анкети та чек-листа. Оплата – після заповнення анкети», – зазначається в описі вакансії.