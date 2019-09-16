Богдан розповів, про що шепоче Зеленському на вухо

Андрій Богдан шепоче президентові Зеленському на вухо «ідеї, які виникають»

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що під час публічних виступів Зеленського озвучує йому свої ідеї, і робить це одразу, щоб потім не було запізно. Так Богдан відповів на запитання журналістів BBC News Україна про те, чому він так часто щось шепоче на вухо Зеленському під час публічних виступів президента.

«З цього багато хто сміється, в тому числі жартує “95 квартал”. Це поради, це ідеї, які виникають. Якщо це зараз не сказати, а сказати потім, то буде втрачено момент», – розповів Богдан про те, що він найчастіше шепоче Зеленському на вухо.

Зокрема, він згадав про випадок у Дніпрі: «Ця найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі [з мером Дніпра Борисом Філатовим] – або ти до такого числа зробиш [міст], або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, воно не було б так актуально. От зараз – якраз це був той момент», – розповів голова Офісу президента Андрій Богдан.

При цьому він наголосив, що всі рішення президент Зеленський приймає самостійно. Однак додав, що Зеленський визнає право своєї команди на висловлення думок.

Нагадаємо, Богдан очолив Адміністрацію президента після вступу Зеленського на посаду – 21 травня 2019 року. Згодом Адміністрацію президента перейменували у Офіс президента, який також очолив Богдан.

Зазначимо, що Андрій Богдан, якого в ЗМІ називали «адвокатом Коломойського», підпадав під люстрацію і не міг очолювати Адміністрацію президента, оскільки працював в уряді Азарова. Однак, оскільки в законі про люстрацію немає голови Офісу президента, то Богдан під його дію тепер не підпадає.