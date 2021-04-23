Міністерство охорони здоров'я Болгарії оголосило про відкриття кордонів для іноземних туристів. В'їзд туристам буде дозволений з 1 травня, заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов, передає Radio Bulgaria.

Однак для в'їзду в країну мандрівникам необхідно буде мати при собі будь – який з трьох видів медичних документів – сертифікат вакцинації від коронавірусу, негативний ПЛР-тест або довідку про антитіла.

З 1 квітня Болгарія зняла низку карантинних обмежень через поліпшення ситуації з коронавірусом.

Загалом від початку пандемії в цій балканській державі виявлено 394,5 тис. випадків коронавірусу, зокрема 15,7 тис. летальних.

Зауважимо, що у вересні 2020 року Міністерство охорони здоровʼя Болгарії дозволило українцям в’їжджати до країни без тесту на коронавірус і проходження карантину, але тільки на місяць.