Чорногорія оголосила про скасування всіх обмежувальних заходів на відвідування країни в цьому туристичному сезоні для громадян України, Росії, Білорусі та Північної Македонії.

«З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон-2021 для громадян Російської Федерації, Білорусі, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, зокрема, ПЛР-тестування», – повідомив міністр фінансів та соціального захисту Чорногорії Мілойко Спаіч.

Він не уточнив, коли саме почнуть діяти нові правила для туристів.

Як пише «Українська правда», з 17 квітня на більшості території Чорногорії пом’якшені обмежувальні заходи. В країні скоротили дію комендантської години, і тепер вона починається з 00:00 замість 22:00, і діє до 05:00.

Продовжено роботу закладів харчування, які тепер відкриті з 07:00 до 23:00 (замість 21:00). Дозволено прийом відвідувачів у приміщенні.

Торговельні центри та ринки працюють на годину довше, з 07:00 до 22:00. Дозволено роботу невеличких магазинів і кіосків, а також спортивних залів і фітнес-центрів.