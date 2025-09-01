Фон дер Ляєн анонсувала розширення виробництва боєприпасів в Болгарії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що Болгарія надає третину зброї, яку Європейський Союз постачає Україні від початку повномасштабної російської агресії. Про це вона сказала під час візиту до країни, повідомила інформагенція BGNES в неділю, 31 серпня.

Фон дер Ляєн відзначила, що Болгарія має «надзвичайно сильні позиції в оборонній промисловості».

«Фактично, ви маєте найвищий оборот у відношенні до валового внутрішнього продукту в ЄС і є єдиною країною, де найбільшим приватним роботодавцем є компанія в оборонній промисловості. Тут ви виробляєте великі обсяги боєприпасів і вибухівки, які підтримують Україну та її боротьбу за свободу», – сказала президентка Єврокомісії.

Під час свого виступу Урсула фон дер Ляєн заявила, що російський лідер Владімір Путін «не змінився і не зміниться». Диктатора можна контролювати лише за допомогою заходів з роззброєння, переконана посадовиця.

Зважаючи на це, за словами президентки ЄК, Євросоюз має взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

«Виробничі потужності тут (у Болгарії, – ред.) повинні досягти 2 млн снарядів до кінця цього року... Ви плануєте розширити виробництво боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО. Це нове виробництво створить понад 1000 робочих місць у регіоні, що означає сталий економічний розвиток», – додала фон дер Ляєн.

Болгарська сторона своєю чергою повідомила, що у країні збудують два заводи концерну Rheinmetall, один із яких – на базі «Вазовського машинобудівного заводу» (VMZ).

Раніше повідомлялось, що в Болгарії правоохоронці проводять обшуки за запитом НАБУ. Операція стосувалась розслідування корупції в Україні, пов’язаної з продажем зброї за завищеними цінами.