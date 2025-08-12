У Болгарії за запитом НАБУ проходять обшуки у кількох містах

У Болгарії правоохоронці проводять обшуки за запитом Національного антикорупційного бюро України. Слідчі дії відбуваються у справі щодо корупції під час закупівлі зброї. Про це у вівторок, 12 серпня, повідомив болгарський новинний сайт BTA з посиланням на коментар Генерального секретаря міністерства внутрішніх справ Мирослава Рашкова.

За словами Мирослава Рашкова, слідчі дії відбуваються у столиці Болгарії Софії, а також в інших регіонах країни. ВТА з посиланням на Верховну касаційну прокуратуру додає, що операцію проводять за запитом НАБУ у межах розслідування корупції в Україні, пов'язаної з продажем зброї за завищеними цінами. Обшуки проходять в офісах підприємств, що здійснюють продаж зброї.

Генсекретар МВС Болгарії уточнив, що наразі нікого не затримали. Також Рашков додав, що в операції беруть участь слідчі низки болгарських правоохоронних відомств, у тому числі Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС.

Зауважимо, що НАБУ поки що не коментувала обшуки у Болгарії.

Нагадаємо, 2 серпня НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми на закупівлях безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Серед фігурантів справи: тодішній голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай, який раніше обіймав посаду голови Луганської ОВА, начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, народний депутат «Слуги народу» Олексій Кузнєцов, а також посадовець Нацгвардії.

7 серпня стало відомо, що троє підозрюваних у справі вийшли з-під варти. За них внесли застави на загальну суму 14 млн грн. Йдеться про Сергія Гайдая, директорку київської фірми «Акоптерс» Євгенію Сидельникову, та командира бригади Нацгвардії «Рубіж» Василя Мишанського.