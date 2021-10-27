Уряд Болгарії заборонив в’їзд з туристичною метою для українців. Заборона почне діяти в суботу, 30 жовтня, повідомило в середу, 27 жовтня, посольство України в Болгарії.

Рішення про заборону в’їзду українцям з туристичною метою ухвалило Міністерство охорони здоров’я Болгарії, віднісши Україну до «червоної» зони поширення коронавірусу.

Таким чином, з 30 жовтня до країни пускатимуть лише тих, хто має дозвіл на постійне та довгострокове проживання на території Болгарії, та членів їхніх сімей. Їм можна буде в’їхати після пред’явлення цифрового ковід-сертифікату ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби, одночасно з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим за 72 години до в’їзду в країну.

Діти віком від 12 до 18 років мають пред’явити негативний результат ПЛР-тесту, який зробили за 72 години до в’їзду. У разі ненадання таких документів, подорожувальники мають відбути 10-денний карантин.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше в’їзд українцям з туристичною метою тимчасово заборонила Мальта.

Мальта віднесла Україну до «темно-червоної» зони. Це означає, що українцям заборонено в’їжджати на територію країни з метою туризму.