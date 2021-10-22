Перетнути кордони країни можна лише в особливих випадках

Влада Мальти оновила перелік країн, туристам із яких заборонено в'їзд через коронавірус. У «темно-червону» зону з 21 жовтня внесено зокрема Україну. Про це з посиланням на міністерство охорони здоров'я Мальти повідомляє «Укрінформ».

Згідно з рішенням мальтійської влади, з туристичною метою заборонено в'їзд як вакцинованих, так і невакцинованих українців.

В'їжджати в цю країну громадяни України можуть тільки в особливих випадках. При цьому для в'їзду на Мальту необхідно буде:

отримати дозвіл від мальтійської влади;

заповнити спеціальну форму;

отримати негативний ПЛР-тест на коронавірус;

відбути 14 днів карантину.

В серпні уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію від Covid-19. У липні цього року Мальта закрила в’їзд до себе всім невакцинованим туристам.

Як інформував ZAXID.NET, в Україні стрімко погіршується ситуація з коронавірусом. У країні другий день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових випадків зараження і смертей. За минулу добу виявили 23785 інфікованих, 614 осіб померли.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях діє червона зона карантину. З 23 жовтня в червону зону увійде Сумська область, Київ може потрапити в неї найближчими днями.