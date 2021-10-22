Мальта тимчасово заборонила в'їзд всім українським туристам
Заборона стосується як вакцинованих, так і невакцинованих українців
Влада Мальти оновила перелік країн, туристам із яких заборонено в'їзд через коронавірус. У «темно-червону» зону з 21 жовтня внесено зокрема Україну. Про це з посиланням на міністерство охорони здоров'я Мальти повідомляє «Укрінформ».
Згідно з рішенням мальтійської влади, з туристичною метою заборонено в'їзд як вакцинованих, так і невакцинованих українців.
В'їжджати в цю країну громадяни України можуть тільки в особливих випадках. При цьому для в'їзду на Мальту необхідно буде:
- отримати дозвіл від мальтійської влади;
- заповнити спеціальну форму;
- отримати негативний ПЛР-тест на коронавірус;
- відбути 14 днів карантину.
В серпні уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію від Covid-19. У липні цього року Мальта закрила в’їзд до себе всім невакцинованим туристам.
Як інформував ZAXID.NET, в Україні стрімко погіршується ситуація з коронавірусом. У країні другий день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових випадків зараження і смертей. За минулу добу виявили 23785 інфікованих, 614 осіб померли.
У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях діє червона зона карантину. З 23 жовтня в червону зону увійде Сумська область, Київ може потрапити в неї найближчими днями.