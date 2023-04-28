Міністр закордонних справ Болгарії Ніколай Мілков заявив, що його країна зіштовхується з безпрецедентними гібридними атаками з боку Росії на тлі військової агресії Москви проти України. Про це повідомляє Novinite.

За словами Мілкова, паралельно з агресивними військовими діями Росії Болгарія стикається з безпрецедентним зростанням різних гібридних атак, спрямованих на підрив стабільності країни.

«Російська агресія, яка відбувається в безпосередній близькості до кордонів Болгарії, є грубим порушенням міжнародного правопорядку і завдала серйозного удару по існуючій архітектурі міжнародної безпеки, що призвело до значних наслідків для суспільного і політичного життя – в тому числі і в Болгарії», – сказав він.

За словами міністра, Росія використовує повний арсенал гібридної тактики, інструменталізацію поставок енергії та основних продуктів харчування, кіберзаходи з контролю над чутливими технологіями, безпрецедентне посилення пропаганди, спрямованої на внутрішньополітичну дестабілізацію і провокацію невдоволення та зменшення солідарності з Україною.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, військова розвідка Росії розробила план державного перевороту в Болгарії у 2016 році, який вдалось зірвати завдяки арешту його учасників.