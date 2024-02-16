У вересні 2023 року Аліна Філіпович стала чемпіонкою світу з вільної боротьби

Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Калуша Аліна Філіпович виборола срібну медаль чемпіонату Європи з вільної боротьби, який триває у Бухаресті. Про це 16 лютого повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

У фіналі змагань у ваговій категорії до 59 кг Аліна Філіпович поступилася уродженці Кривого Рогу Альоні Колесник, яка на чемпіонаті Європи представляє Азербайджан.

Окрім нагороди прикарпатської спортсменки, ще дві срібні медалі збірній України в Румунії принесли Тетяна Сова-Ріжко (вагова категорія до 68 кг) та Анастасія Осняч-Шустова (до 76 кг). Україна наразі завоювала сім нагород – чотири срібла і три бронзи – і йде сьомою в медальному заліку. Чемпіонат Європи з вільної боротьби у Бухаресті триватиме по 18 лютого.

Додамо, що 18-річна калуська борчиня Аліна Філіпович вперше стала учасницею континентальної першості. У вересні 2023 року вона стала чемпіонкою світу з вільної боротьби.