Один із перевірених способів зменшити кількість шкідників – використання приманок

Слимаки активно знищують городні культури, завдаючи значної шкоди врожаю. Вони живляться практично всім, що росте на грядках, і можуть знищити рослини за лічені дні. Ефективна боротьба з ними потребує правильної стратегії, але навіть найпоширеніші методи часто супроводжуються однією серйозною помилкою, пише Priwat life.

Основна помилка під час боротьби зі слимаками

Як тільки ви помітили характерні сріблясті сліди на ґрунті або листі, варто діяти негайно. Багато дачників починають з класичних методів: вручну збирають слимаків, знищують їх одразу на місці або застосовують хімічні препарати. Але у цьому підході часто криється серйозна помилка, через яку всі зусилля виявляються марними.

Знищених слимаків часто залишають прямо на газоні чи біля грядок. Здається, що це дрібниця, але насправді така недбалість тільки погіршує ситуацію. Залишки загиблих слимаків стають приманкою для нових. У результаті на вашу ділянку знову починають підтягуватися нові шкідники, і боротьба перетворюється на нескінченні перегони без фінішу.

Як правильно збирати слимаків: простий, але ефективний метод

Один із перевірених способів зменшити кількість шкідників – використання приманок у вигляді дощечок або шматків фанери. Увечері покладіть їх у кількох місцях на вологу землю. Вночі слимаки, шукаючи укриття, сховаються під них. Зранку ви зможете легко зібрати всіх «нічних гостей». Зібраних молюсків потрібно знищити, для цього їх опускають у солону воду. А після цього важливо винести їх залишки за межі ділянки, не залишаючи жодних слідів.