Внаслідок успішного влучання вдалося повністю знищити російську реактивну систему

Боєць «Птахів Мадяра» одним дроном знищив російську установку «Град» з боєкомплектом на 40 ракет. Про це у п’ятницю, 30 травня, повідомили Сухопутні війська.

Оператор дрона з 414-ї бригади «Птахи Мадяра» влучив в російську РСЗВ «Град» з повним боєкомплектом на 40 ракет. Внаслідок успішної атаки вдалося повністю знищити російську реактивну систему.

«Вражаюча детонація у виконанні 414 бригади «Птахи Мадяра». Пілоту дрона вдалося «зловити» ворожу реактивну систему БМ-21 «Град» із повним боєкомплектом на 40 ракет! РСЗВ стерто в попіл», – йдеться у дописі.

БМ-21 «Град» – це радянська самохідна багатоствольна реактивна установка, розроблена на початку 1960-х років. Система складається з 40 пускових труб, здатна вести вогонь на дальність від 20 до 45 км залежно від типу боєприпасів. Пускові установки можуть мати механічне або ручне наведення, а час повного залпу становить лише 20 секунд.

Нагадаємо, 30 травня повідомляли, що Протиповітряна оборона у четвер, 29 травня, збила з розробленого українською розвідкою зенітного ракетного комплексу новітній реактивний безпілотник росіян «Дань-М».