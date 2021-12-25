Військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення на Донбасі. Про це повідомила прес-служба ООС.

Раніше повідомили, що він дістав поранення у зоні бойових дій.

«Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї», – йдеться у повідомленні.

Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Наразі за цим фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються.

Зазначимо, що у ранковому зведенні прес-служби ООС 25 грудня йшлося, що 24 грудня через дії окупантів був поранений український військовий.

Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що Тристороння контактна група домовилася про відновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі.