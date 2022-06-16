Бойові дії на лінії фронту на Донбасі дедалі більше зводяться до протистояння невеликих груп військ, які зазвичай діють у пішому порядку. Про це йдеться у ранковому зведенні британської розвідки.

Україні, ймовірно, вдалося вивести більшу частину своїх сил із Сєвєродонєцка до того, як всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов'язують місто із підконтрольною Україні територією, були зруйновані. При цьому аналітики зазначають, що ситуація залишається надзвичайно важкою як для українських військових, так і для мирного населення, які залишаються на схід від річки.

«Тепер Росії доведеться або форсувати річку, або наступати на флангах, щоб перетворити тактичну вигоду в оперативну перевагу», – йдеться у зведенні розвідки.

При цьому російські сили на Донбасі, швидше за все, діють у складі дедалі більше розрізнених і недоукомплектованих угруповань.

«Як стверджує українська влада, деякі російські батальйонні тактичні групи, які зазвичай налічують від 600 до 800 чоловік, змогли зібрати лише 30 солдатів. Для обох сторін бойові дії на лінії фронту, ймовірно, дедалі більше зводяться до протистояння невеликих груп військ, які зазвичай діють у пішому порядку», – зазначають аналітики.

Вони зазначають, що деякі з сильних сторін Росії, такі як її перевага в кількості танків, стають менш актуальними. Це є однією із причин повільного просування російської армії.