Росії через кілька місяців доведеться уповільнювати наступ, крім того, в країні-агресорі можлива загальна мобілізація. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням джерела в ЄС.

За словами високопоставлених європейських чиновників, Росія «прочісує» всю країну в пошуках живої сили та озброєння, у тому числі старих танків, що базуються на Далекому Сході, оскільки витратила більшу частину свого військового потенціалу за перші 100 днів вторгнення в Україну.

Внаслідок цього у РФ, можливо, залишається лише кілька місяців до того, як їй доведеться призупинити війну для масштабного перегрупування. Кремль також може бути змушений оголосити масову мобілізацію, чого досі президент РФ Володимир Путін уникав, оскільки це було б рівнозначно публічному визнанню, що війна йде не так, як планувалося.

Видання наголошує, що якщо Росія візьме Сєверодонецьк та Лисичанськ – особливо стратегічно важливе місто Лисичанськ, яке все ще перебуває під контролем України, – вона фактично захопить усю Луганську область, досягнувши однієї з цілей, поставлених Путіним на початку війни.

Водночас, чиновники зазначають, що прогрес Росії залишається вкрай повільним. На думку директора естонського Міжнародного центру оборони та безпеки Індрека Канніка, Росії в кращому випадку, ймовірно, знадобиться ще як мінімум 2-3 місяці, щоб захопити великі міста Донбасу, такі як Слов'янськ та Краматорськ.

Він також вважає, що якщо Росія досягне таких своїх цілей, вона наполягатиме на укладанні договору на цій основі. В останні тижні Україна почала частіше просити зброю для стримування агресії РФ.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що зараз усі мають зосередитись на наданні військової допомоги Києву. На її думку, якщо буде ухвалено рішення про відправку важкого озброєння Україні, то його слід відправити «зараз, а не в грудні».