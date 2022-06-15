Високопосадовці та аналітики у країнах Заходу розглядають три основні сценарії, як далі може розвиватися війна Росії проти України. Про це йдеться у матеріалі CNN.

При першому з можливих сценаріїв, жодна зі сторін не матиме змоги просуватися і війна тягнутиметься у позиційній фазі місяцями чи навіть роками, з великими втратами для обох сторін та наслідками для світової економіки.

За другого сценарію, Росія зможе поступово захоплювати нові і нові території у Луганській і Донецькій областях.

Третій сценарій, який вважають найменш ймовірним – що Росія скоригує свої цілі, заявить, що нібито досягла того, чого збиралася, і спробує підготувати грунт для завершення бойових дій.

Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України.

Посадовці на Заході вважають, що Росія у війні за Донбас у більш вигідних умовах за рахунок кількісної переваги сил. Проте після тяжких боїв з великими втратами з обох сторін може відчуватись нестача особового складу.

Росія могла втратити до третини своїх наземних сил (не уточнюється, чи йдеться про Сєвєродонецький напрямок, чи ширше).

«Думаю, скоро настане момент, коли або одна, або друга сторона буде мати успіх. Або РФ дійде до Слов’янська і Краматорська, або українці їх там зупинять. А якщо українці зможуть тримати там оборону з таким співвіддношенням сил - це має значення», – заявив високопоставлений співрозмовник з НАТО.

За його словами, РФ буде непросто досягти серйозних здобутків без повної мобілізації, а це Путін вважає небезпечним для себе кроком.