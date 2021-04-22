Російські окупанти обстріляли українські позиції в зоні в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» на Донбасі. В результаті обстрілу один солдат Збройних сил України загинув.

В повідомленні ОТУ «Північ» в четвер, 22 квітня, зазначено, що український боєць отримав поранення не сумісні із життям.

«Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання «Північ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», – йдеться в повідомленні.

Де саме стався обстріл, оперативно-тактичного угруповання не уточнює. На місці перебувають керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Про обстріл з боку російських окупантів вже повідомили для ОБСЄ.