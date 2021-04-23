У четвер, 22 квітня, на Донбасі від обстрілу з протитанкової керованої ракети загинув волинський військовий Олександр Анатолійович Луцик, повідомила прес-служба Волинської обласної ради.

Загиблому було 39 років. Він народився у селі Годомичі Колківської територіальної громади.

Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону.

Біля якого населеного пункту загинув військовий – не повідомляється. Утім, за інформацією штабу операції Об’єднаних сил, російсько-терористичні війська застосовували під час обстрілів українських позицій протитанкові гармати і протитанкові ракетні комплекси біля Шумів і Південного.