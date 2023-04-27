Двох братів-близнюків з Рівненщини судитимуть за розтрату майже півмільйона гривень, які їм дав знайомий підприємець. Згідно з домовленістю, брати мали перевезти цю суму до Києва, але натомість за два дні витратили їх на себе. За це їм загрожує до восьми років тюрми.

Як встановило слідство, у січні 25-річні брати-близнюки зі Здолбунова отримали від місцевого підприємця 500 тис. грн. готівкою, які зобов’язались перевезти до Києва для авансової оплати за різного роду продовольчі товари. Чи працювали брати на чоловіка, наразі слідство не уточнює.

Відомо, що 498 тис. грн з цієї суми упродовж наступних двох днів чоловіки витратили на власні розваги. Відтак щодо братів розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

«З метою відшкодування завданих збитків, за рішенням суду, на майно обвинувачених накладено арешт. Обвинувальний акт скеровано до Здолбунівського районного суду», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Рівненщини.