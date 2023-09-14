У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна

Влада Бразилії розглядає можливість виходу держави з-поміж країн-учасниць Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі, який видав ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна. Відповідну заяву у середу, 13 вересня, зробив міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно, пише видання Correio Braziliense.

Путіна, на якого видано ордер на арешт, підозрюють у скоєнні міжнародного злочину – незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Однак влада Бразилії, яка підписала Римський статут (міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд) заявила, що може переглянути своє ставлення до цієї угоди.

Флавіо Діно зазначив, що низка «важливих» країн не приєдналися до МКС. Через це і Бразилія може переглянути своє ставлення до цієї угоди.

«Президент Лула да Сілва правильно попередив, що існує дисбаланс, коли одні країни дотримуються юрисдикції МКС, а інші – ні, наприклад США, Китай та інші важливі країни. Це говорить про те, що в якийсь момент бразильська дипломатія може переглянути свою прихильність до цієї угоди, оскільки такої рівності між націями не було. Це було попередження, яке зробив президент. Звичайно, бразильська дипломатія знатиме, як це оцінити», – сказав політик.

За його словами, Міжнародний кримінальний суд «належить деяким країнам, а не всім». Міністр також додав, що всі країни, що входять до складу Організації Об'єднаних Націй (ООН), повинні переглянути Римський статут, який постановив створити суд, щоб досягти рівності.

Раніше президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва заявив, що президента Росії не заарештують на саміті «Групи двадцяти» у 2024 році, якщо той вирішить особисто взяти у ньому участь. Він підтвердив, що запрошує російського президента на наступну зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро та гарантує його безпеку.

Цього року Путін не приїхав на саміт G20 до Делі. Росію представляв міністр закордонних справ Сєргей Лавров. Також Путін не відвідав саміт БРІКС у Йоганнесбурзі: він брав участь у засіданнях за допомогою відеозв’язку.

Нагадаємо, що всі країни, які ратифікували Римський статут, відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду зобов’язані затримати президента Росії Владіміра Путіна, якщо той опиниться на їхній території.