Лула да Сілва змінив свою позицію щодо арешту Путіна

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відкликав свої особисті запевнення в тому, що Владімір Путін не буде заарештований, якщо приїде на наступний саміт G20 у Ріо-де-Жанейро. Він заявив, що рішення ухвалюватиме судова система. Про це повідомляє UOL.

Напередодні президент Бразилії запевняв, що Путіна не заарештують, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро. Лула сказав журналістам, що запросить Путіна на захід, а сам він сам планує відвідати зустріч лідерів блоку країн, що розвиваються, БРІКС, яка має відбутися в Росії. Проте вже наступного дня да Сілва передумав і змінив свою позицію.

«Я не знаю, чи заарештує його суд, я не знаю, чи заарештує його бразильська система правосуддя. Це вирішують суди, а не уряд чи парламент. Це важливо. Я справді хочу вивчити питання цього [Міжнародного] кримінального суду, тому що Сполучені Штати не є його стороною, Росія також не є його стороною. Отже, я хочу знати, чому Бразилія підписала угоду про суд, який США не приймають», – заявив да Сілва.

Він також висловив сподівання, що війна в Україні закінчиться до листопада 2024 року, коли у Бразилії проходитиме саміт G20.

Нагадаємо, у березні 2023 року Гаазький суд видав ордер на арешт Путіна, підозрюючи його у дотичності до викрадення Росією українських дітей. Владіміра Путіна можуть заарештувати у 123 країнах світу, які підписали Римський статут. Варто зазначити, що Бразилія підписала Римський статут, який зобов’язує виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.