Штурм села Піски, ймовірно, має на меті захистити трасу, яка веде до Донецька, вважають у розвідці Міністерстві оборони Великої Британії.

«На Донбасі підтримувані Росією сили – здебільшого бойовики угруповання “ДНР” – продовжують спроби штурму на північ від Донецька. Особливо запеклі бої за село Піски, що поблизу Донецького аеропорту. З 2014 року ця територія розташована на лінії розмежування на Донбасі. Ймовірно, російський штурм має на меті захистити трасу М04, головний під’їзд до Донецька із заходу», – йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому вранці в неділю, 14 серпня у Twitter.

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня пріоритетом Росії, ймовірно, була переорієнтація підрозділів на посилення півдня України.

Зазначимо, що російські війська активно наступають на населений пункт Піски від початку серпня. 6 серпня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Піски, де «дуже гаряче», контролюють ЗСУ. За його словами, з допомогою населеного пункту Піски загарбники хочуть «не просто вийти на Авдіївку, а її обійти, щоб реалізувати свій подальший наступ».

Росіяни обстрілюють піски постійно. За добу по цьому селу вони можуть випустити до 6,5 тис. снарядів.