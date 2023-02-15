Російський військово-промисловий комплекс не може швидко заповнити прогалини від втрат бойової техніки на війні

Виробництво зброї у Росії майже напевно не відповідає вимогам міноборони РФ щодо потрібних ресурсів для кампанії в Україні та відновлення довгострокових оборонних потреб країни. До такого висновки дійшли в британській розвідці, зведенні відомості якої публікує Міноборони Сполученого Королівства у Twitter.

Як повідомляється, 9 лютого заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв під час відвідування Омського заводу транспортного машинобудування закликав збільшити виробництво танків у Росії.

До цього російський президент Владімір Путін вдавався до публічних коментарів із закликом до оборонної промисловості краще підтримувати «спеціальну військову операцію

Зокрема, під час онлайн-зустрічі 12 січня Путін критикував віце-прем’єр-міністра Деніса Мантурова, відповідального за оборонну промисловість, за «дуріння». Це був один із найсильніших публічних випадів президента після вторгнення.

«Високопоставлені російські лідери, ймовірно, усвідомлюють, що військова промисловість держави стає критичною слабкістю, посиленою стратегічним та оперативним прорахунком вторгнення в Україну», – резюмують у Міністерстві оборони Великої Британії.

Додамо, що раніше аналітики американського Інституту вивчення війни висловили переконання, що використання російськими військами мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу.