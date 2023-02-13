Росія продовжує докладати зусиль, щоб зупинити передачу західних далекобійних ракет і танків Україні. Зокрема, поширює наратив, що нове озброєння становитиме загрозу безпеці РФ. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що в грудні торік російський президент Владімір Путін звинуватив США в навмисному затягуванні війни після того, як було оголошено про надання Україні ЗРК Patriot.

«Путін абсурдно натякнув, що Україна використовуватиме «Патріоти» для ударів по території Росії, навіть коли Україна просила ці системи, щоб зупинити триваючу повітряну та ракетну атаку Росії по українській енергетичній інфраструктурі восени 2022 року. Ця інформаційна операція мала на меті призупинити допомогу Заходу», – йдеться у звіті.

Російські чиновники продовжують поширювати наратив про те, що передача союзниками високоточних ракетних систем та танків Leopard створює нову загрозу безпеці Росії, хоча, зазначають аналітики, вони не становлять більшої загрози, ніж поставка радянських танків чи інших високоточних систем.

«Українці не використовували надані Заходом системи HIMARS для ударів по території Росії... І думка про те, що Україна вторгнеться в Росію за допомогою німецьких Leopard, викликає сміх. Мета цієї російської інформаційної кампанії двояка: по-перше, якомога довше затримати прибуття західних танків; по-друге, порушити формулювання узгодженого західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь», – зазначають аналітики.

Аналітики додають, Росія продовжить використовувати інформаційні вкиди для підтримки військових операцій в Україні, особливо на сході. Кремль відновлює наратив, у якому перебільшує перемоги на передовій, продовжуючи наступ на Бахмут і Лиман.

«Міністерство оборони РФ з гордістю демонструє перемоги над захопленими населеними пунктами навколо Бахмута, але вплив таких інформаційних операцій слабшає», – додають у ISW.

Зазначимо, що цього тижня відбудеться зустріч країн-представників танкової коаліції, аби залучити до постачання Україні танків якомога більше країн.