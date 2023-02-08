Міністри оборони країн, які зголосилися передати Україні танки Leopard, наступного тижня проведуть зустріч. Про це 8лютого повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає TVN24.

За його словами, танкова коаліція ще остаточно не сформована, тож на цій зустрічі планують зібрати якомога більше країн, які готові до неї долучитися.

«У нас також є спільний проект із Польщею, а саме – ми постачатимемо Leopard 2A6, Польща – 2A4, і ми домовилися з нашим колегою Маріушем Блащаком, що разом із міністром оборони України Олексієм Резніковим зустрінемося наступного тижня і запросимо на цю зустріч ті країни, які складуть танкову коаліцію Leopard», – сказав під час візиту до Варшави Борис Пісторіус.

Напередодні він перебував із візитом у Києві, де заявив, що до кінця лютого Німеччина передасть Україні керовані ракети, п'ять установок Gepard та іншу техніку.

Він також оголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5 від кількох європейських країн, а танки Leopard від Німеччини прибудуть в Україну до кінця березня.