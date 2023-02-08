Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим

До кінця лютого Німеччина передасть Україні керовані ракети, п'ять самохідних артилерійських установок Gepard та іншу техніку. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Handelsblatt.

За його словами, до кінця місяця Україна отримає більше керованих ракет, а також п'ять САУ Gepard та п'ять інженерних машин Pioneer 2A1 Dachs.

П'ять мостоукладачів типу Biber буде поставлено у березні.

Зазначимо, що у вівторок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва і передав українському колезі Олексію Резнікову модель танка Leopard 2. Він оголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн, а танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну до кінця березня.

Як пише «Укрінформ», міністр оборони Олексій Резніков обговорив з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом умови захисту українського неба та анонсував багато позитивних для України новин.

«Ми провели плідну розмову. Це вже наша друга зустріч після зустрічі у форматі «Рамштайн». Невдовзі буде ще одна в такому ж форматі, однак у Брюсселі. Буде багато позитивних новин. Ми обговорили не тільки умови захисту нашого неба, але й кооперацію на майбутнє і після перемоги», – зазначив Резніков.

Зі свого боку Пісторіус повідомив, що разом із українським колегою обговорив варіанти пришвидшення виготовлення боєприпасів для України, зокрема – систем протиповітряної оборони.

«Я на своїй посаді близько двох тижнів. Хочу висловити солідарність Україні. Із захопленням і повагою я ставлюся до ваших людей і українських солдатів. Український солдат – рішучий. Не має бути сумнівів, що ми і в майбутньому стоятимемо на боці України», – зазначив Пісторіус.