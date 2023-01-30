Challenger 2 є одним з найбільш важкоброньованих серед західних танків

Британські танки Challenger можуть прибути на фронт в Україні до літа 2023 року. Про це у понеділок під час виступу в Палаті громад сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише Reuters.

«Це станеться до літа чи травня – ймовірно, напередодні Великодня», – сказав він, відповідаючи на питання, коли Україна зможе почати використання 14 обіцяних Британією танків на передовій.

Зауважимо, що Великдень у християн західного обряду відзначається 9 квітня.

Воллес сказав, що міркування безпеки не дозволили йому скласти графік навчання українських сил використанню танків, але воно почнеться з інструктажу з експлуатації окремих машин, а потім перейде до бойових дій у строю.

Нагадаємо, раніше уряд Британії пообіцяв, що впродовж 2023 року Україна отримає сотні тисяч снарядів у рамках програми військової допомоги.

Що відомо про Challenger 2?

Challenger 2 є одним з найбільш важкоброньованих серед західних танків. Головне озброєння танка – його 120-мм гармата L30A1 завдовжки 55 калібрів. Попри те що це уніфікований танковий калібр, сама гармата особлива: 1) вона нарізна; 2) використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання.

Challenger 2 потребує своїх боєприпасів – як бронебійних підкаліберних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними HESH – бронебійно-фугасними. Останні дозволяють ефективно знищувати укріплення та легкоброньовану техніку противника на дальностях до 8 км.