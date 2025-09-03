Окремі підприємства зможуть забронювати навіть працівників, в яких не оновлені дані та немає військово-облікових документів

Верховна Рада у середу, 3 вересня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №13335, що дозволить підприємствам критичної інфраструктури бронювати від мобілізації навіть тих працівників, які не мають військово-облікових документів. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Законопроєкт підтримали 283 депутати. Також вони погодились якнайшвидше внести правки в документ, щоб ухвалити його другому читанні вже найближчим часом.

Про що новий законопроєкт про бронювання

У документі йдеться про те, що критично важливі підприємства зможуть бронювати працівників, у яких є проблеми з військово-обліковими документами та оновленням даних в ТЦК та СП. Зокрема які:

не стоять на обліку в ТЦК та СП;

не оновили свої персональні дані;

мають неправильно оформлені документи;

не мають документів про військовий облік тощо.

Щоправда, ідеться лише про тимчасове бронювання – на 45 днів. За цей час працівник повинен виправити помилки в документах та/або оновити свої дані. Якщо працівник за 45 днів не оновив документи, роботодавець матиме право його звільнити. Таке тимчасове бронювання дозволятиметься лише раз на рік.

Для чого цей законопроєкт

Метою законопроєкту є розширення особливостей укладення трудового договору в умовах воєнного стану. Його ухвалення має допомогти уникнути проблем з мобілізацією ключових фахівців на підприємствах оборонного сектору.