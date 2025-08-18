У 2026 році планують мобілізовувати 2500 українців щомісяця

У 2026 році уряд поставив за мету зміцнити національну безпеку та оборону. Для цього передбачається залучення 120 млрд доларів на озброєння та задоволення потреб ЗСУ. Йдеться про додаткового фінансування від міжнародних партнерів, а також внески України та країн-партнерів. При цьому не менше 50% видатків на озброєння спрямовуватиметься на закупівлю зброї українського виробництва. Про це йдеться у проєкті Програми дій уряду.

Уряд планує здійснити трансформацію Сил оборони, впровадження єдиної політики з будівництва фортифікацій та захисних споруд, систем радіоелектронної боротьби та захисту повітряного простору. Також планується масштабування виробництва зброї за данською моделлю, впровадження правового режиму для пільг та фінансування виробників (Defence City) та розвиток оборонних інновацій, а також покращення умов військової служби.

До кінця 2025 року уряд планує мінімізувати випадки потрапляння на військову службу фактично непридатних для цього громадян, тому передбачається внесення змін до Положення про військово-лікарську експертизу. Також до кінця вересня 2025 року має запрацювати система охорони здоров’я для військових та їхніх родин. Крім того, уряд планує розробити новий військовий контракт, який включатиме розширення умов для військовослужбовців та нові мотиваційні чинники.

Відповідно до проєкту Програм дій уряду, у 2026 році міноборони має щомісяця забезпечувати стабільне виконання планових показників, а саме:

рекрутинг громадян України – укладення 3500 контрактів на військову службу;

рекрутинг іноземців та людей, які не мають громадянства – укладення 1000 контрактів на військову службу;

пряма мобілізація до військових частин – залучення 2500 громадян України у визначені підрозділи по мобілізації.

Також уряд планує продовжувати цифрову трансформацію Сил оборони. Зокрема, до грудня 2025 року планується впровадити сервіси, які зменшать навантаження на Територіальні центри комплектування на 15%. До того ж часу планується завершити цифровізацію військово-лікарської комісії для військовозобовʼязаних.

Крім того, до грудня цього року мають завершити цифровізацію евакуації військових. Це дасть можливість в реальному часі відстежувати та керувати кожним етапом переміщення поранених чи хворих. Також передбачається ведення електронних медичних карт військовослужбовців, що має значно підвищити ефективність та якість медичної допомоги на передовій.

У Програмі дій уряду також зазначені плани щодо посилення роботи над євроінтеграцією, боротьбою з корупцією, а у межах ветеранської політики надання комплексної підтримки захисникам і захисницям. Крім того, уряд працюватиме над відбудовою України. Для цього створять фонд Відновлення та комплексний план відновлення України. Передбачені програми для заохочення українців повернутися на батьківщину, зокрема, допомога з житлом та роботою.

Зазначимо, що у липні 2025 року народний депутат та член комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський повідомляв, що в Україні щомісяця на військову службу мобілізовують 30 тис. українців.

Нагадаємо, 14 лютого Володимир Зеленський повідомляв, що у разі неприйняття України у НАТО, чисельність української армії потрібно збільшити до півтора мільйона військовослужбовців.