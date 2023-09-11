Один із житлових комплексів від будівельної компанії Auroom

Для чого ми купуємо власне житло? Окрім тези про те, що «так треба», ми думаємо також про власну незалежність. Незалежність – це бути собою, втілювати власні мрії і творити своє найкраще життя.

Розповідаємо, як будівельна компанія Auroom втілює цю філософію у будівництві своїх житлових комплексів. Тут кожен може знайти помешкання мрії – сім’ї з дітьми, любителі усамітнитись, ті, кому до душі природа, і ті, хто є фанатами технологій.

Життя – це творчість

Кожна людина творить – проекти, стосунки з рідними, мрії та емоції, простір довкола себе. У будівельній компанії Auroom вважають, що будівництво – це теж творчий процес. І це відображається у житлових комплексах компанії, в яких злагоджено поєднуються естетика та функціональність.

Дещо футуристичні фасад і вхідні групи в ЖК Auroom Air на вул. Топольній, 4 своїм дизайном змістовно поєднуються з його технологічною родзинкою – системою резервного живлення за технологією Auroom Energy. Ваш стильний будинок завжди матиме світло – що би не трапилось. Це дім, де затишно і куди хочеться повертатись.

ЖК Auroom Air на вул. Топольній, 4

Проект фасаду Auroom Lviving на вул. Замарстинівській, 133 дизайнери розробили так, щоб він природно інтегрувався в архітектурний ландшафт історичної частини міста. Цей клубний житловий комплекс має не просто естетичний вигляд, а й продовжує традиції та культурний спадок ареалу.

«Наша філософія базується на мистецтві створення середовища, що відображає та збагачує світ, який нас оточує», – зазначають в будівельній компанії Auroom.

Канони будівництва

Мистецтво має свої класичні канони, а будівельне мистецтво – стандарти якості та відповідальності перед майбутніми мешканцями. Тому житлові комплекси від будівельної компанії Auroom зводяться і здаються відповідно до анонсованих термінів будівництва. Будівельні роботи не зупиняються навіть під час війни, виконуються за сучасними технологіями і з використанням новітніх матеріалів.

Наприклад, у ЖК Auroom Lounge в Заозерному провулку біля озера Стосика встановлюються сучасні та надійні вікна VEKA від німецького виробника. Вони виготовлені зі спеціального високоякісного пластику, що забезпечує надійну теплоізоляцію і легке користування упродовж тривалого часу. А фурнітура activPilot має протизламну систему та забезпечує захист від негоди.

ЖК Auroom Lounge у Заозерному провулку

А, наприклад, в ЖК Auroom Lviving особливістю є додатково встановлена між квартирними перегородками шумоізоляція, що забезпечить мешканцям максимальний спокій і комфорт. У компанії кажуть, що жодний інший девелопер у Львові не встановлює такої додаткової шумоізоляції.

У кожному житловому комплексі від будівельної компанії Auroom забудовник подбав про надійну гідро- і теплоізоляцію фасадів і дахів за допомогою актуальних технологій. А також – про безпечне середовище для кожного, що забезпечують новітні домофонні системи, відеонагляд на території і швидкісний оптоволоконний інтернет. Окрім того, багато житлових комплексів від компанії Auroom мають закриту внутрішню територію.

Гідне обрамлення для картини

Будівельна компанія Auroom пропонує будинки класів комфорт, бізнес і преміум. У кожному з них – функціональне планування, подекуди із можливістю вносити у нього зміни, що зручні саме для вас.

А щоб створений компанією будинок отримав гідне обрамлення, Auroom інвестує в інфраструктуру своїх ЖК. У будинках від компанії Auroom передбачені зручні паркінги, стильні та безпечні дитячі майданчики, у деяких – спортивні майданчики від провідних виробників, а також спільні зони для життя і відпочинку – лаундж, барбекю тощо.

Територія житлових комплексів від будівельної компанії Auroom – це місце, де себе знайдуть і дорослі, і діти.

У ЖК Auroom Air на вул. Топольній, 4, будують 4-поверховий міжшкільний ресурсний центр на базі ліцею №81. А в ЖК Auroom Solar на вул. Соняшниковій, 32 буде приватний центр дитячого дозвілля, що працюватиме за принципом дитячого садка неповного дня. Також у ЖК Auroom Solar у 7-поверховій секції відкриють амбулаторію сімейної медицини.

ЖК Auroom Forest у Винниках

На вул. Пимоненка, 5, де компанія завершує будівництво ЖК Auroom Sunrise 2, в комплексі розмістять приватний дитячий садок. Ще один приватний дитсадок площею 1000 м2 буде в ЖК Auroom Spark в районі Нового Львова.

В ЖК Auroom Forest у Винниках буде власний торговий центр з магазинами, аптеками, салонами краси та кав'ярнями. У ЖК Auroom Lviving комерційні приміщення будуть на двох перших поверхах. Окрім того, усі комплекси від будівельної компанії Auroom розташовані у розвинених районах Львова, де поряд є магазини, супермаркети, бізнес та розважальні центри, а також – зручна транспортна розв’язка.

У компанії дбають і про зелене обрамлення для своїх будинків, щоб майбутні мешканці могли реалізовуватись і на природі – чи це медитація, чи велопрогулянка, чи спостереження за природою, чи романтична вечеря. Окрім того, екологічно чисті локації допомагають підтримувати в хорошому стані фізичне і ментальне здоров’я.

ЖК Auroom Lounge розташований неподалік невеликого, але мальовничого озера Стосика. Поблизу – парк, що переходить в Брюховицький ліс. Також біля ЖК Auroom Lounge – найкраща в місті інфраструктура для велолюбителів: велодоріжки в центр міста і до озер в Брюховичах, сучасний байк-парк в лісі.

Також безпосередньо біля лісу розташований ЖК Auroom Forest. Тут можна не лише гуляти, пікнікувати чи збирати гриби, а й зайнятись скелелазінням на Чотових скелях. Неподалік цього житлового комплексу також розташоване озеро і відпочинковий комплекс.

ЖК Auroom Forest у Винниках

ЖК Auroom Lviving зводиться біля «Парку 700-річчя Львова», а поблизу ЖК Auroom Air є одразу кілька парків і навіть джерело. Житлові комплекси комфорт-класу Auroom Sunrise і Auroom Spark – у пішій доступності до лісопарку Погулянка.

Головною метою будівельної компанії Auroom є створення якісного, комфортного і затишного середовища, де кожен почуватиметься вільно, безпечно, зручно і натхненно – удома. У будинках від компанії Auroom ви зможете створити своє найкраще життя.

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Компанія Auroom вже 7 років будує стильне, сучасне, надійне та комфортне житло у Львові і збудувала понад 65 тис. м2.

У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали. Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00