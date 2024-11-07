ЖК «РЕМ» у Самборі

Якщо ще донедавна потужним центром галузі був саме Львів, то тепер цей акцент зміщується. Так, у 2023 році Львівщина стала третьою в Україні за обсягом введеного в експлуатацію житла і при цьому масштаби будівництва значно зросли саме у районах області.

Тому забудовники все частіше роблять ставку на Дрогобич, Стрий, Самбір, Трускавець й інші наближені до Львова населені пункти, адже це не просто економічне освоєння нової території, а можливість реалізовувати сучасні, якісно нові проекти, які нічим не гірші від тих, які ми звикли бачити у мегаполісах.

Одним із таких яскравих прикладів є Самбір, де компанія TAKBUD зводить два житлові комплекси за концепцією великого міста. Архітектор проектів Сергій Іванов-Костецький в інтерв’ю розповів про унікальність цього концепту й те, що дозволяє проектам компанії TAKBUD не поступатися найкращим зразкам у Львові.

Архітектор проектів Сергій Іванов-Костецький

Сергію, як би Ви оцінили потенціал невеликих міст для розвитку якісного будівництва? Бо у них є великий конкурент – Львів. І як людей переконати, що житло, наприклад, у Самборі нічим не поступається?

Українці прагнуть до надійного, інклюзивного, продуманого та комфортного житлового простору. Сьогодні ми спостерігаємо важливий момент для реабілітації житлової інфраструктури у маленьких містах. Необхідно відмовитись від поверхневого підходу до будівництва та впроваджувати комплексні рішення. Це включає в себе використання найкращих практик архітектури з Києва, Львова та Європи, вибір оптимальних будівельних матеріалів за якісними та ціновими критеріями, а також створення належної інфраструктури.

Основний акцент має бути зроблений на формуванні житлових комплексів, які зможуть продемонструвати справжню цінність комфорту та життя. Коли у таких містах, як Стрий, Дрогобич, Самбір чи Борислав, з’являється сучасний житловий комплекс, він не тільки підвищує якість життя на конкретній вулиці, а й істотно впливає на розвиток цілої громади. Це справжній імпульс для капіталізації місцевості та створення нового стандарту житлового середовища.

Не секрет, що покупець із часом стає більш вибагливим. Зрештою це закономірно, адже галузь активно розвивається. Як Ви вважаєте, чого саме зараз потребує клієнт?

Так, сучасний клієнт стає дедалі вимогливим, і зміни в його запитах стали помітними, особливо після карантину. Зараз спостерігається значна потреба у дворах та відкритих просторах, де можна комфортно провести час на свіжому повітрі. Важливим аспектом стала також наявність розвиненої інфраструктури поблизу житла: споживачі прагнуть мати можливість без зусиль дістатися до магазинів, кав’ярень, аптек та інших важливих обслуговуючих установ — фактично, все необхідне має бути під рукою.

Досліджуючи ринок Самбора, наша команда виявила, що місту катастрофічно не вистачає якісних житлових комплексів, які відповідали б сучасним вимогам. Саме тому концепція «міста в місті», що передбачає створення органічного середовища з усіма необхідними елементами для комфортного повсякденного життя, стала основою проектів TAKBUD.

Ми впевнені, що реалізація такого підходу не лише забезпечить жителям всі необхідні умови, але й позитивно вплине на розвиток самих міст.

Розкажіть детальніше про проекти. Якими цінностями Ви послуговуєтесь і що для команди проекту і для Вас як для архітектора зокрема є важливим у цих проектах і сучасному житлі загалом?

Для мене принципово важливо забезпечити людиноцентричність у процесі проектування. Людина, перебуваючи в певному середовищі, не повинна відчувати дисгармонії — комфорт має бути пріоритетом у кожному аспекті. Я особисто витрачаю значну кількість часу на планування та візуалізацію, щоб зменшити бажання клієнтів вносити кардинальні зміни у своїх квартирах. Наприклад, я вважаю, що неефективно проектувати коридори площею 15 м² у квартирах, що мають загальну площу всього 50 м².



Протягом останніх 7-8 років я співпрацював з провідними забудовниками Львова, тестуючи різноманітні варіанти планувань і аналізуючи, які з них користуються найбільшим попитом. У співпраці з компанією TAKBUD у Самборі ми розробили такі варіанти квартир, у яких немає необхідності в переробках. Ми відзначаємо успішну реалізацію житлового комплексу «РЕМ» та комплексів таунхаусів «Скандинавія».



Вивчаючи концепцію великого міста на прикладі Львова, ми вибрали найкращі практики і втілили їх у проектах у Самборі. Ця стратегія виявилася настільки успішною, що стала основою нашої концепції також і для інших проектів. У результаті наше прагнення до комфортного житла знаходить підтвердження в довірі людей, які готові інвестувати свої кошти у наші проекти.

Розпочнімо тоді з ЖК «РЕМ». Чому така назва? У чому особливість цього проекту?

Житловий комплекс «РЕМ» розташований на базі колишнього дослідно-експериментального машинобудівного заводу, який протягом багатьох років співпрацював з такими підприємствами, як Львівський автобусний завод та ВАТ «Черкаський автобус». У свій час на цьому майданчику здійснювалися ремонти автобусів, проте згодом власники вирішили оптимізувати виробництво, перенісши його в нове приміщення та оновивши обладнання, що призвело до занепаду території.

ЖК «РЕМ» – фактично «місто в місті» / Фото TAKBUD

Для нас ЖК «РЕМ» є яскравим прикладом адаптації та переосмислення старих промислових територій. Це новий етап для Самбора, оскільки закинутому об’єкту надається нове, важливе значення. Ми провели ревіталізацію колишньої промислової території, поділивши її на різні зони: житлову, рекреаційну та інфраструктурну, що дозволяє мешканцям мати все необхідне в одному місці, фактично створюючи «місто в місті».

Наш комплекс передбачає понад 300 сучасних квартир, що розташовані в безпосередній близькості до парку. Напівзакритий двір забезпечує додаткову безпеку для мешканців. Унікальним елементом нашої рекреаційної зони є реконструйований історичний корпус майстерні, який ми перетворили на пасаж – торгову частину комплексу. Цей аспект проекту особливо цінний для нас завдяки фантастичному конструктивному рішенню: всю будівлю підтримують вісім великих колон, що є значущим досягненням сучасного будівництва.

Загалом ЖК «РЕМ» є результатом детальної, скрупульозної роботи всієї команди TAKBUD. Ми ретельно опрацювали як зонування території комплексу, так і планування квартир. Наша мета полягала в тому, щоб створити середовище, в якому мешканці не відчували б потреби в змінах. Це показовий проект, і я впевнений, що він слугуватиме прикладом для майбутніх розробок.

У ЖК «РЕМ» є все для комфортного життя / Фото TAKBUD

Тобто РЕМ для самбірчан – то як ЛАЗ для львів’ян?

Так, дуже доречне порівняння. Хоч частину ЛАЗу, яку зараз ревіталізували, назвали «Фабрік», але для всіх це все одно ЛАЗ. Бо це простіше, зрозуміліше, це те, що вкорінилось. Тобі не треба пояснювати, де то, бо всі і так знають.

Назва – це підтвердження локації. На території РЕМ давно немає ні ремонтних, ні експлуатаційних приміщень, ні майстерень, але люди все одно орієнтується на цю локацію, так склалось історично. Але тепер це місце отримало новий функціонал, його переосмислили. І чудова територія біля парку, яка в радянські часи була забруднена промисловими роботами, отримала архітектурну реабілітацію.

Через повномасштабну війну українці переоцінили значення власної безпеки, тому вкрай важливою стає наявність укриття, а тим паче коли плануєш купити нове житло. Розкажіть, чи передбачені сховища у житлових комплексах у Самборі?

Справді, мінімум 50% людей, які мають намір придбати житло, першочергово цікавить безпека. І так, на жаль, на це безпосередньо вплинула війна. У ЖК «РЕМ» ми передбачили укриття для мешканців під кожним під’їздом.

Вважаю, що тепер у нас не має бути жодного будинку без укриття. Сховище має бути такою банальною й стандартною опцією, як каналізація. Хоча пригадую, як років 5-6 тому дивився один блог, де показували житловий комплекс у Фінляндії із укриттям, і це тоді видавалось чимось таким дивним і незрозумілим. Проте зараз все по-іншому, саме цю фінську практику я впроваджую в усіх своїх проектах. Зрештою після війни сховищу можна надати інший функціонал, наприклад, під комірки. Але зараз ми не можемо більше жити в іншій парадигмі, такі маємо реалії. І ці реалії теж визначають сучасну українську архітектуру.

ЖК «Скандинавія», як Ви згадували, – це таунхауси, тобто спарені будинки. Наскільки це концептуально інше житло? Для кого воно?

Так, ми впроваджуємо абсолютно новий підхід до житла, черпаючи ідеї з успішного досвіду Львова, і першим містом, де ми реалізували ці концепції, став Самбір. Сьогодні аналогічні проекти вже з’являються в інших містах Львівщини та західної України.

Таунхаус — це компактний міський будинок, що чудово ілюструє японський підхід до архітектури. У країні, де простору обмаль, будівлі проектуються як невеликі, функціональні одиниці, ретельно продумані до дрібниць. Саме таким є наш проект «Скандинавія» — маленьке, але надзвичайно функціональне житло квартирного типу.

ЖК «Скандинавія» у Самборі / Фото TAKBUD

На етапі проектування ми акцентували на плануванні та інтер’єрі, щоби кожен куточок приміщення виконував свою функцію. І лише після цього ми переходили до конструктивних елементів – бетону та арматури.

Це житло призначене для тих, хто прагне жити в місті, але віддає перевагу невеликому будинку без зайвих витрат на комунальні послуги та складнощів з обслуговуванням великого подвір’я. Це справжня знахідка для міських мешканців, які цінують комфорт і функціональність у своєму повсякденному житті.

ЖК «Скандинавія» – ідеальний варіант для людей, які прагнуть жити у місті і цінують власний простір / Фото TAKBUD

А яка площа такого будинку? І які загалом переваги такого житлового комплексу?

Ми розробили чотири типи таунхаусів площею до 100 м² з різними плануваннями та фасадами, щоб задовольнити потреби майбутніх мешканців. Кожен таунхаус має невелику ділянку попереду для паркування автомобіля, а також затишний задній двір – ідеальне місце для барбекю або відпочинку на свіжому повітрі. Ми взяли за основу стандартну квартиру, трохи збільшили її площу та адаптували для земельної ділянки.

Задній двір таунхаусу – чудове місце для відпочинку на свіжому повітрі / Фото TAKBUD

Незважаючи на компактність, таке житло пропонує соціалізоване середовище: ви маєте сусідів лише по боках, що створює відчуття приватності. Це також сприяє активному способу життя: всі необхідні зручності є в пішій доступності, адже до центру Самбора – рукою подати.

Ми з компанією TAKBUD досліджували житлові вподобання самбірчан і побачили, що є два типи людей: старші люди все ж таки більше схиляються до великого індивідуального будинку для всієї родини, а молодь якраз вагається між квартирою і будинком. Але водночас молодь також не хоче платити значні суми за комунальні послуги, вона тяжіє до інфраструктури. Тому у нас і виникла ідея зробити такий варіант сучасного житла.

Мета полягала в тому, щоб створити компактні, зручні та комфортні будинки, які забезпечать все необхідне для життя. Кожен із наших таунхаусів продуманий з урахуванням потреб різних сімей, оскільки віримо, що люди, які житимуть у них, мають свої унікальні вподобання та стилі життя. Тому кожен із чотирьох будинків є неповторним, що підкреслює індивідуальність його мешканців.